В Сеченовском университете нашли способ точнее назначать операции на носе

По словам ассистента кафедры болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Жанны Мокоян, в основе диагностики лежит передняя активная риноманометрия. Пациент дышит в специальную маску, а прибор измеряет сопротивление воздушному потоку в полости носа до и после применения сосудосуживающих препаратов. Если дыхание улучшается, патология связана с сосудами, а не с перегородкой. В остальных случаях назначается компьютерная томография околоносовых пазух для уточнения причин затрудненного дыхания.

Разработка помогает сократить количество необоснованных повторных операций.