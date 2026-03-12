В Сеченовском университете нашли способ точнее назначать операции на носе

Опубликовано 12 марта 2026, 23:131 мин.
В Сеченовском университете нашли способ точнее назначать операции на носеМетод позволяет точнее оценивать необходимость повторной операции
Ученые Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета внедрили новую методику предоперационного обследования пациентов, которым требуется повторная коррекция носовой перегородки. Подход позволяет объективно оценить необходимость хирургического вмешательства, учитывая уже имеющиеся анатомические изменения.
По словам ассистента кафедры болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Жанны Мокоян, в основе диагностики лежит передняя активная риноманометрия. Пациент дышит в специальную маску, а прибор измеряет сопротивление воздушному потоку в полости носа до и после применения сосудосуживающих препаратов. Если дыхание улучшается, патология связана с сосудами, а не с перегородкой. В остальных случаях назначается компьютерная томография околоносовых пазух для уточнения причин затрудненного дыхания.
Разработка помогает сократить количество необоснованных повторных операций.