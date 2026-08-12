В России
Опубликовано 12 августа 2026, 09:15
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В Сеченовском университете разработал спрей от медикаментозного ринита

Препарат превращается в гель после распыления
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали назальный спрей для лечения медикаментозного ринита. Сейчас препарат проходит доклинические исследования. Проект поддерживается программой «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети»
В Сеченовском университете разработал спрей от медикаментозного ринита

© Ferra.ru

По словам доцента кафедры фармацевтической технологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Жанны Козловой, особенность средства заключается в мукоадгезивном компоненте. После попадания в носовую полость жидкость превращается в гель и дольше остается на слизистой, что обеспечивает пролонгированное действие.

В составе также предусмотрена комбинация компонентов, направленная на механизмы развития медикаментозного ринита и защиту слизистой от пересыхания. Разработчики сообщили, что аналогов технологии пока нет на российском и зарубежном рынках.

Технология рассчитана как на изготовление индивидуальных лекарств в аптеках, так и на промышленный выпуск. В дальнейшем средство планируют исследовать для применения при трудноизлечимых формах ринита и хронических воспалительных заболеваниях носа и околоносовых пазух, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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