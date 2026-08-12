В Сеченовском университете разработал спрей от медикаментозного ринита

По словам доцента кафедры фармацевтической технологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Жанны Козловой, особенность средства заключается в мукоадгезивном компоненте. После попадания в носовую полость жидкость превращается в гель и дольше остается на слизистой, что обеспечивает пролонгированное действие.

В составе также предусмотрена комбинация компонентов, направленная на механизмы развития медикаментозного ринита и защиту слизистой от пересыхания. Разработчики сообщили, что аналогов технологии пока нет на российском и зарубежном рынках.

Технология рассчитана как на изготовление индивидуальных лекарств в аптеках, так и на промышленный выпуск. В дальнейшем средство планируют исследовать для применения при трудноизлечимых формах ринита и хронических воспалительных заболеваниях носа и околоносовых пазух, отметили в пресс-службе.