В Сеченовском университете разработали новую систему лечения ожогов

Ученые применили микро- и наногели на базе сополимеров N-изопропилакриламида. Эти материалы изменяют свойства при температуре от 37 до 42 градусов. За счет этого система регулирует выделение антибактериальных, противовоспалительных компонентов и веществ, стимулирующих восстановление кожи, отметили в пресс-службе.

Во время испытаний исследователи получили однородные частицы, устойчивые после стерилизации. Биосовместимость системы подтвердили в тестах на моделях кожи и лабораторных животных.