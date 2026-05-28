В России
Опубликовано 28 мая 2026, 20:13
1 мин.

В Сеченовском университете разработали новую систему лечения ожогов

Гидрогель меняет свойства при заживлении
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза представили гибридную систему для лечения ожогов кожи. В ее основе используется гидрогель с добавлением термочувствительных микро- и наногелей, которые реагируют на изменение температуры раны. Разработка предназначена для контролируемого высвобождения терапевтических веществ, пишет ТАСС.
В Сеченовском университете разработали новую систему лечения ожогов

© Ferra.ru

Ученые применили микро- и наногели на базе сополимеров N-изопропилакриламида. Эти материалы изменяют свойства при температуре от 37 до 42 градусов. За счет этого система регулирует выделение антибактериальных, противовоспалительных компонентов и веществ, стимулирующих восстановление кожи, отметили в пресс-службе.

Во время испытаний исследователи получили однородные частицы, устойчивые после стерилизации. Биосовместимость системы подтвердили в тестах на моделях кожи и лабораторных животных.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#медицина
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Сеченовском университете разработали новую систему лечения ожогов