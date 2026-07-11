В России
Опубликовано 11 июля 2026, 14:11
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В Сеченовском университете создадут цифрового помощника для пациентов с Паркинсоном

Платформа поможет пациентам и врачам
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разрабатывают цифровую платформу «Нейроритм» для людей с болезнью Паркинсона. Система должна помочь пациентам соблюдать режим лечения, а врачам отслеживать изменения состояния.
В Сеченовском университете создадут цифрового помощника для пациентов с Паркинсоном

© Ferra.ru

Платформа будет включать мобильное приложение для пациентов и информационную панель для специалистов. Приложение позволит вести дневник самочувствия, настроения и симптомов, получать напоминания о лекарствах, сне, прогулках и выполнять физические и когнитивные упражнения.

Родственники смогут подключаться к системе и получать уведомления о состоянии близкого. Врачи будут видеть данные о приеме препаратов, жалобах и тревожных сигналах, включая пропуск дозы, усиление тремора или ухудшение настроения.

Прототип планируют представить осенью 2026 года, а к концу года начать пилотные испытания в клиниках.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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