В Сеченовском университете создадут цифрового помощника для пациентов с Паркинсоном

Опубликовано 11 июля 2026, 14:111 мин.
В Сеченовском университете создадут цифрового помощника для пациентов с ПаркинсономПлатформа поможет пациентам и врачам
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разрабатывают цифровую платформу «Нейроритм» для людей с болезнью Паркинсона. Система должна помочь пациентам соблюдать режим лечения, а врачам отслеживать изменения состояния.
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Платформа будет включать мобильное приложение для пациентов и информационную панель для специалистов. Приложение позволит вести дневник самочувствия, настроения и симптомов, получать напоминания о лекарствах, сне, прогулках и выполнять физические и когнитивные упражнения.
Родственники смогут подключаться к системе и получать уведомления о состоянии близкого. Врачи будут видеть данные о приеме препаратов, жалобах и тревожных сигналах, включая пропуск дозы, усиление тремора или ухудшение настроения.
Прототип планируют представить осенью 2026 года, а к концу года начать пилотные испытания в клиниках.