В Сеченовском университете создадут цифрового помощника для пациентов с Паркинсоном

Платформа будет включать мобильное приложение для пациентов и информационную панель для специалистов. Приложение позволит вести дневник самочувствия, настроения и симптомов, получать напоминания о лекарствах, сне, прогулках и выполнять физические и когнитивные упражнения.

Родственники смогут подключаться к системе и получать уведомления о состоянии близкого. Врачи будут видеть данные о приеме препаратов, жалобах и тревожных сигналах, включая пропуск дозы, усиление тремора или ухудшение настроения.

Прототип планируют представить осенью 2026 года, а к концу года начать пилотные испытания в клиниках.