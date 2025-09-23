В России
В Сеченовском университете создадут метод оценки действия мРНК-вакцин

Технология позволит ускорить разработку препаратов
В пресс-службе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова сообщили, что ученые вуза приступили к созданию уникальной технологии для точной оценки клеточного иммунитета после введения мРНК-вакцин. Разработка позволит определять интенсивность и длительность иммунного ответа, что значительно ускорит процесс создания новых препаратов.
Новая методика основана на получении рекомбинантных белковых комплексов с вакцинными пептидами. Эти комплексы помогут точно подсчитывать количество активированных иммунных клеток в образцах крови пациентов или лабораторных животных после вакцинации.

Как отмечают ученые, текущие методы оценки эффективности вакцин являются сложными и трудоемкими. Новая технология позволит на ранних этапах отбирать наиболее перспективные кандидаты, экономя время и ресурсы на клинических испытаниях.

Разработка проводится в центре синтетических биотехнологий университета.

