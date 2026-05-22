В Сеченовском университете создали 3D-лабораторию для работы с клетками

Программа в формате 3D обучает основам культивирования адгезионных клеточных линий млекопитающих. Это клетки, которые выращивают в чашках Петри для испытания лекарств, получения веществ или выращивания тканей. Платформа включает теоретический блок, тесты и практические задания. Предусмотрены обучающий и экзаменационный режимы, отметили в пресс-службе.

Профессор кафедры фармацевтической технологии Елена Бахрушина пояснила, что это первая в России программа по «мокрой биологии». У нее есть преимущества перед зарубежными аналогами: ситуационные задачи с разными вариантами развития событий, учет российских нормативов и больше лабораторных операций в одном тренажере. Цифровая лаборатория позволяет осваивать навыки без дорогостоящего оборудования и живых культур.