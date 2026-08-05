В Сеченовском университете создали эмульсию панкреатина для онкопациентов

Профессор кафедры фармацевтической технологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета Елена Бахрушина сообщила, что существующие препараты выпускаются в виде микрокапсул, которые не подходят пациентам после резекции желудка. Жидких форм панкреатина на рынке не было. Ученые создали комбинированную систему, сочетающую свойства суспензии и эмульсии. Состав простой и доступный, что делает технологию воспроизводимой.

Пилотное исследование подтвердило эффективность разработки. Эмульсия улучшила усвоение питательных веществ, снизила диспепсические расстройства и показала положительную динамику лабораторных показателей. Препарат хорошо переносится даже тяжелыми пациентами. В пресс-службе отметили, что стабильность композиции достигнута ручным изготовлением.