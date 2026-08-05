В России
Опубликовано 05 августа 2026, 15:54
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В Сеченовском университете создали эмульсию панкреатина для онкопациентов

Препарат предназначен для введения через зонд
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали ферментную эмульсию панкреатина для введения через медицинский зонд. Лекарство предназначено для онкопациентов, перенесших частичную или полную резекцию желудка, пищевода или поджелудочной железы. Проект реализуется при поддержке программы «Приоритет-2030».
В Сеченовском университете создали эмульсию панкреатина для онкопациентов

© Ferra.ru

Профессор кафедры фармацевтической технологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета Елена Бахрушина сообщила, что существующие препараты выпускаются в виде микрокапсул, которые не подходят пациентам после резекции желудка. Жидких форм панкреатина на рынке не было. Ученые создали комбинированную систему, сочетающую свойства суспензии и эмульсии. Состав простой и доступный, что делает технологию воспроизводимой.

Пилотное исследование подтвердило эффективность разработки. Эмульсия улучшила усвоение питательных веществ, снизила диспепсические расстройства и показала положительную динамику лабораторных показателей. Препарат хорошо переносится даже тяжелыми пациентами. В пресс-службе отметили, что стабильность композиции достигнута ручным изготовлением.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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