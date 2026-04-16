В Сеченовском университете создали фантом молочной железы для хирургов

Опубликовано 16 апреля 2026, 20:591 мин.
В Сеченовском университете создали фантом молочной железы для хирурговТренажер имитирует ткани
Специалисты Передовой инженерной школы Сеченовского университета разработали инновационный тренажер — фантом молочной железы. Как рассказали разработчики, устройство поможет студентам и практикующим хирургам осваивать диагностические манипуляции от пальпации до тонкоигольной биопсии под контролем ультразвука. Проект реализуется при поддержке программы «Приоритет 2020» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Фантом достоверно воспроизводит акустические и механические свойства жировой и железистой тканей. Это дает реалистичную картинку при работе с ультразвуковым и рентгеновским оборудованием. Внутри тренажера размещены микроскопические включения, имитирующие новообразования. На них врачи отрабатывают прицельную биопсию.
По словам доцента кафедры факультетской хирургии Максима Салибы, создание реалистичного фантома позволяет многократно тренировать мануальные навыки в безопасных условиях, максимально приближенных к реальным.