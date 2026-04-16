В Сеченовском университете создали фантом молочной железы для хирургов

Фантом достоверно воспроизводит акустические и механические свойства жировой и железистой тканей. Это дает реалистичную картинку при работе с ультразвуковым и рентгеновским оборудованием. Внутри тренажера размещены микроскопические включения, имитирующие новообразования. На них врачи отрабатывают прицельную биопсию.

По словам доцента кафедры факультетской хирургии Максима Салибы, создание реалистичного фантома позволяет многократно тренировать мануальные навыки в безопасных условиях, максимально приближенных к реальным.