В Сеченовском университете создали ИИ для анализа заболеваний легких

Для анализа использовали протонную масс-спектрометрию высокого разрешения, которая позволяет фиксировать летучие органические соединения в реальном времени. Алгоритм изучал сочетания веществ и выявлял характерные профили разных заболеваний, отметили в пресс-службе.

Исследователи отмечают, что модель смогла различать все проверенные патологии, а наибольшую точность показала при выявлении муковисцидоза. В будущем технологию планируют применять для скрининга, оценки состояния пациентов и контроля лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.