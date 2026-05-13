В Сеченовском университете создали ИИ-навигатор для иностранных пациентов

По словам основателя стартапа, генерального директора компании «Медицинские коммуникации», студентки 3-го курса Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Ульяны Показанниковой, платформа поддерживает 10 языков, среди которых хинди, китайский, арабский, таджикский и узбекский. Она помогает пройти первичный этап консультации без участия переводчика и ускоряет подготовку к приему у специалиста.

Работа системы начинается с того, что пациент выбирает раздел для иностранцев и описывает жалобы голосом. Искусственный интеллект распознает речь, выделяет симптомы, задает уточняющие вопросы и формирует предварительное резюме для проверки пациентом.

После подтверждения данных система предлагает запись к врачу и создает медицинское заключение на русском языке. В дальнейшем планируется добавить телемедицинские функции и перевод речи в реальном времени.