Опубликовано 13 мая 2026, 20:52
В Сеченовском университете создали ИИ-навигатор для иностранных пациентов

Система помогает собирать анамнез
Ученые Сеченовского университета разработали медицинский навигатор на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он предназначен для иностранных пациентов. Сервис описывает симптомы на родном языке, загружает медицинские документы через камеру и автоматически формирует структурированный анамнез для врача на русском языке, пишут «Известия».
По словам основателя стартапа, генерального директора компании «Медицинские коммуникации», студентки 3-го курса Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Ульяны Показанниковой, платформа поддерживает 10 языков, среди которых хинди, китайский, арабский, таджикский и узбекский. Она помогает пройти первичный этап консультации без участия переводчика и ускоряет подготовку к приему у специалиста.

Работа системы начинается с того, что пациент выбирает раздел для иностранцев и описывает жалобы голосом. Искусственный интеллект распознает речь, выделяет симптомы, задает уточняющие вопросы и формирует предварительное резюме для проверки пациентом.

После подтверждения данных система предлагает запись к врачу и создает медицинское заключение на русском языке. В дальнейшем планируется добавить телемедицинские функции и перевод речи в реальном времени.