В Сеченовском университете создали новую технику сшивания кишечника

Опубликовано 27 июня 2026, 13:511 мин.
В Сеченовском университете создали новую технику сшивания кишечникаМетод должен снизить риск осложнений
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали новый способ формирования анастомозов, которые используются для соединения участков кишечника после операций по удалению опухолей. Метод получил название «централизация краев линейного шва».
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Новая технология направлена на снижение риска нарушения герметичности кишечного соединения после хирургического вмешательства. При стандартных подходах пересечение линейного и циркулярного швов может создавать уязвимую зону, где повышается вероятность осложнений, отметили в пресс-службе.
Разработка создана на принципах мини-инвазивной технологии трансанальной транссекции с одностеплерным анастомозом TTSS. При этом новый вариант, по данным специалистов, может применяться в более широком числе клинических ситуаций и упрощает процесс формирования соединения тканей.