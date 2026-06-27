В Сеченовском университете создали новую технику сшивания кишечника

Новая технология направлена на снижение риска нарушения герметичности кишечного соединения после хирургического вмешательства. При стандартных подходах пересечение линейного и циркулярного швов может создавать уязвимую зону, где повышается вероятность осложнений, отметили в пресс-службе.

Разработка создана на принципах мини-инвазивной технологии трансанальной транссекции с одностеплерным анастомозом TTSS. При этом новый вариант, по данным специалистов, может применяться в более широком числе клинических ситуаций и упрощает процесс формирования соединения тканей.