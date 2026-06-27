В России
Опубликовано 27 июня 2026, 13:51
1 мин.

В Сеченовском университете создали новую технику сшивания кишечника

Метод должен снизить риск осложнений
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали новый способ формирования анастомозов, которые используются для соединения участков кишечника после операций по удалению опухолей. Метод получил название «централизация краев линейного шва».
В Сеченовском университете создали новую технику сшивания кишечника

© Ferra.ru

Новая технология направлена на снижение риска нарушения герметичности кишечного соединения после хирургического вмешательства. При стандартных подходах пересечение линейного и циркулярного швов может создавать уязвимую зону, где повышается вероятность осложнений, отметили в пресс-службе.

Разработка создана на принципах мини-инвазивной технологии трансанальной транссекции с одностеплерным анастомозом TTSS. При этом новый вариант, по данным специалистов, может применяться в более широком числе клинических ситуаций и упрощает процесс формирования соединения тканей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука
,
#медицина
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Сеченовском университете создали новую технику сшивания кишечника