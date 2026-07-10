В Сеченовском университете создали платформу для обучения фармацевтов

По словам заведующей кафедрой фармакологии Елены Смолярчук, платформа включает в себя цифровой учебник, видеоматериалы, справочник лекарственных препаратов, базу адаптированных рецептур и практические тренажеры. С их помощью студенты могут отрабатывать навыки приготовления индивидуальных лекарств, которые не имеют промышленных аналогов.

Разработчики планируют использовать систему не только в Сеченовском университете, но и внедрить ее в других профильных вузах. Также платформу могут применять для дополнительного обучения.