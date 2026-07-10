В России
Опубликовано 10 июля 2026, 23:44
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В Сеченовском университете создали платформу для обучения фармацевтов

Студенты смогут готовить препараты в виртуальной среде
В Институте фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета разработали образовательную платформу «Цифровая рецептура» для подготовки фармацевтов. Сервис позволяет в виртуальном формате пройти процесс создания рецептурного препарата, включая оформление рецепта, расчет дозировок и проверку готового средства, пишут «Известия».
В Сеченовском университете создали платформу для обучения фармацевтов

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По словам заведующей кафедрой фармакологии Елены Смолярчук, платформа включает в себя цифровой учебник, видеоматериалы, справочник лекарственных препаратов, базу адаптированных рецептур и практические тренажеры. С их помощью студенты могут отрабатывать навыки приготовления индивидуальных лекарств, которые не имеют промышленных аналогов.

Разработчики планируют использовать систему не только в Сеченовском университете, но и внедрить ее в других профильных вузах. Также платформу могут применять для дополнительного обучения.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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