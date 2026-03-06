В Сеченовском университете создали приложение для наблюдения за пациентами с БАС

Опубликовано 06 марта 2026, 22:571 мин.
В Сеченовском университете создали приложение для наблюдения за пациентами с БАССервис позволяет удаленно отслеживать состояние
Специалисты Сеченовского университета разработали мобильное приложение «ALS» (Amyotrophic Lateral Sclerosis) для дистанционного наблюдения за пациентами с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Сервис предназначен для фиксации ключевых клинических показателей и передачи данных лечащему врачу. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета Дмитрий Дружинин.
Приложение помогает отслеживать различные параметры состояния. Среди них трекер ходьбы, степень нарушения речи, мышечная сила в отдельных группах мышц, качество питания и его калорийность. Алгоритмы сравнивают показатели за разные периоды и анализируют скорость прогрессирования заболевания. При обнаружении изменений система предлагает чаще обновлять данные и отправлять их врачу.
Разработчики планируют расширить использование приложения и собрать данные о течении БАС в разных регионах страны, а также создать базу профильных специалистов.