В Сеченовском университете создали приложение для наблюдения за пациентами с БАС

Приложение помогает отслеживать различные параметры состояния. Среди них трекер ходьбы, степень нарушения речи, мышечная сила в отдельных группах мышц, качество питания и его калорийность. Алгоритмы сравнивают показатели за разные периоды и анализируют скорость прогрессирования заболевания. При обнаружении изменений система предлагает чаще обновлять данные и отправлять их врачу.

Разработчики планируют расширить использование приложения и собрать данные о течении БАС в разных регионах страны, а также создать базу профильных специалистов.