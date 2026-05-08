В России
Опубликовано 08 мая 2026, 15:26
1 мин.

В Сеченовском университете создали приложение для пациентов с болезнью почек

Программа рассчитывает диету по креатину и мочевине
Российские ученые из Сеченовского университета разработали первое в стране приложение для пациентов с хронической болезнью почек. Оно помогает корректировать питание и может отсрочить необходимость диализа. По словам профессора кафедры нервных болезней Дмитрия Дружинина, программа рассчитывает целевые показатели по белкам, жирам, углеводам и общей калорийности на основе уровня креатина и мочевины.
В Сеченовском университете создали приложение для пациентов с болезнью почек

© Ferra.ru

Пользователь вносит в личный кабинет свои данные, после чего система оценивает клинические показатели и автоматически определяет стадию болезни. Рекомендации получаются персонализированными. Приложение позволяет «собрать» тарелку, выбирая продукты и их количество. Программа показывает все характеристики блюда и необходимый минимум калорий в день.

Как отметила профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Людмила Милованова, раньше пациенты получали от врачей только общие таблицы или пользовались неадаптированными интернет-калькуляторами. Диета при этом заболевании обладает нефро- и кардиопротективным действием. Новое решение упрощает контроль за питанием, улучшает лабораторные показатели и эффективность лекарственной терапии.