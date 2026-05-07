В Сеченовском университете создали систему доставки лекарств от рака через нос

Профессор кафедры фармацевтической технологии Елена Бахрушина отметила, что после введения препарат превращается в гель и дольше остается в зоне всасывания. Такой подход позволяет доставлять активное вещество напрямую в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер. В качестве действующего компонента исследователи использовали рибавирин, эффективность которого изучается против глиобластомы. Исследование показало отсутствие патологических изменений слизистой после применения системы.

Эксперименты на животных подтвердили проникновение вещества из носовой полости в мозг. Концентрация рибавирина в тканях мозга оказалась значительно выше, чем в крови, отметили в пресс-службе.