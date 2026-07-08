В Сеченовском университете создали технологию для повторной генной терапии

Новая технология направлена на решение одной из ключевых проблем современной генной терапии, связанной с невозможностью многократного применения препаратов. В университете считают, что такой подход может использоваться при заболеваниях, требующих длительного или пожизненного лечения.

Разработчики также отмечают, что технология способна сократить стоимость лечения. Это связано с тем, что при повторном введении препаратов не потребуется создавать новые вирусные векторы для каждого курса терапии. В вузе называют разработку первой в мире технологией биокамуфляжа вирусных векторов для подобных задач.