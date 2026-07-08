В Сеченовском университете создали технологию для повторной генной терапии

Опубликовано 08 июля 2026, 23:271 мин.
В Сеченовском университете создали технологию для повторной генной терапииРазработка маскирует вирусные векторы от иммунитета
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза создали технологии биокамуфляжа вирусных векторов для генной терапии. По данным исследователей, разработка впервые позволяет повторно вводить генотерапевтические препараты без их нейтрализации иммунной системой, пишет РИА Новости.
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Новая технология направлена на решение одной из ключевых проблем современной генной терапии, связанной с невозможностью многократного применения препаратов. В университете считают, что такой подход может использоваться при заболеваниях, требующих длительного или пожизненного лечения.
Разработчики также отмечают, что технология способна сократить стоимость лечения. Это связано с тем, что при повторном введении препаратов не потребуется создавать новые вирусные векторы для каждого курса терапии. В вузе называют разработку первой в мире технологией биокамуфляжа вирусных векторов для подобных задач.