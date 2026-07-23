В Сеченовском университете создали тренажер для операций на колене

Опубликовано 23 июля 2026, 12:181 мин.
В Сеченовском университете создали тренажер для операций на коленеФантом имитирует реальные условия артроскопии
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали тканеэквивалентный фантом коленного сустава для подготовки хирургов. Тренажер позволяет моделировать артроскопические операции и предназначен для студентов, ординаторов, аспирантов и травматологов-ортопедов, пишет ТАСС.
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В конструкции использованы композитные материалы, которые имитируют свойства связок, менисков и суставного хряща, включая упругость и сопротивление при работе инструментами. Внутри фантома установлена система циркуляции жидкости, создающая условия, близкие к реальному вмешательству, включая визуализацию через артроскоп и давление в суставной полости.
Тренажер оснащен сменными компонентами, поэтому поврежденные элементы можно заменять без полной остановки работы устройства. Разработка позволяет отрабатывать сложные манипуляции, включая триангуляцию и работу в полости сустава, с возможностью оценки прогресса обучения. Проект реализуется при поддержке программы «Приоритет-2030».