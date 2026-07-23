В Сеченовском университете создали тренажер для операций на колене

В конструкции использованы композитные материалы, которые имитируют свойства связок, менисков и суставного хряща, включая упругость и сопротивление при работе инструментами. Внутри фантома установлена система циркуляции жидкости, создающая условия, близкие к реальному вмешательству, включая визуализацию через артроскоп и давление в суставной полости.

Тренажер оснащен сменными компонентами, поэтому поврежденные элементы можно заменять без полной остановки работы устройства. Разработка позволяет отрабатывать сложные манипуляции, включая триангуляцию и работу в полости сустава, с возможностью оценки прогресса обучения. Проект реализуется при поддержке программы «Приоритет-2030».