В России
Опубликовано 23 июля 2026, 12:18
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В Сеченовском университете создали тренажер для операций на колене

Фантом имитирует реальные условия артроскопии
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали тканеэквивалентный фантом коленного сустава для подготовки хирургов. Тренажер позволяет моделировать артроскопические операции и предназначен для студентов, ординаторов, аспирантов и травматологов-ортопедов, пишет ТАСС.
В Сеченовском университете создали тренажер для операций на колене

© Ferra.ru

В конструкции использованы композитные материалы, которые имитируют свойства связок, менисков и суставного хряща, включая упругость и сопротивление при работе инструментами. Внутри фантома установлена система циркуляции жидкости, создающая условия, близкие к реальному вмешательству, включая визуализацию через артроскоп и давление в суставной полости.

Тренажер оснащен сменными компонентами, поэтому поврежденные элементы можно заменять без полной остановки работы устройства. Разработка позволяет отрабатывать сложные манипуляции, включая триангуляцию и работу в полости сустава, с возможностью оценки прогресса обучения. Проект реализуется при поддержке программы «Приоритет-2030».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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