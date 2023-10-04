В селе на Чукотке реконструируют порт для увеличения грузооборота

В селе на Чукотке реконструируют порт для увеличения грузооборотаПричал, находящиеся в селе Лаврентия
Губернатор Чукотского автономного округа Кузнецов Владислав Гариевич рассказал в своем Telegram-канале, что в селе Лаврентия произойдет реконструкция порта, чтобы увеличить портовые мощности и грузооборот, пишет ТАСС.
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По словам Кузнецова Владислава, решение по реконструкции порта было принято Минвостокразвития России, а также он внесен в список объектов, которые относятся к логистической инфраструктуре северного завоза.
Причал в селе Лаврентия решением Минвостокразвития России внесен в перечень опорных объектов транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей северный завоз. Такой статус объекта, требующего увеличения погрузочных мощностей, позволяет рассчитывать на участие в соответствующих государственных программах, поскольку на это необходимо финансирование в размере порядка одного миллиарда рублей. Реализация проекта по расширению порта позволит нарастить грузооборот и решить проблемы с разгрузкой судов.