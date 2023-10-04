В селе на Чукотке реконструируют порт для увеличения грузооборота

Причал в селе Лаврентия решением Минвостокразвития России внесен в перечень опорных объектов транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей северный завоз. Такой статус объекта, требующего увеличения погрузочных мощностей, позволяет рассчитывать на участие в соответствующих государственных программах, поскольку на это необходимо финансирование в размере порядка одного миллиарда рублей. Реализация проекта по расширению порта позволит нарастить грузооборот и решить проблемы с разгрузкой судов.