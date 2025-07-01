В Севастополе открыли НИИ робототехники и интеллектуальных систем

Основная задача нового НИИ — повысить уровень коммерциализации научных разработок. Институт объединит семь лабораторий, специализирующихся на биомеханике, подводной связи, морских наблюдательных системах и интеллектуальном управлении. Эти направления уже получили признание на федеральном уровне.

По словам Мешкова, особенностью института станет разделение функций. Научные сотрудники будут сосредоточены на исследованиях, лишь частично участвуя в образовательном процессе для передачи опыта. Отдельное внимание уделят работе с промышленными заказчиками и выводу разработок на рынок.

На первом этапе лаборатории займутся совершенствованием существующих технологий, а не созданием принципиально новых решений. В перспективе институт планирует выйти на уровень разработки прорывных технологий.

В структуру НИИ впервые включили два конструкторских бюро. Студенческое бюро будет работать с идеями учащихся, а проектно-конструкторское — заниматься технической документацией для всех лабораторий.