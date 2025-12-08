В Севастополе провели первое в России исследование хайдайвинга

Как сообщил директор Института фундаментальной медицины Севастопольского государственного университета Дмитрий Кадочников, работа ведется на базе Центра спортивной медицины, что позволяет напрямую собирать данные у атлетов. По итогам исследования планируется сформировать рекомендации для спортсменов по технике выполнения элементов, включая безопасное приземление.

По словам Кадочникова, нормативные акты для хайдайвинга пока не разработаны из-за новизны и высокой рискованности вида спорта. Результаты лягут в основу кандидатской диссертации, защита которой запланирована на 2027 год.