В Севастополе создадут спутниковую систему для морских станций

В вузе отметили, что доктор технических наук научный сотрудник кафедры «Информационная безопасность» Игорь Карцан адаптирует отечественную систему подвижной спутниковой связи «Гонец» для работы в морских условиях. Команда уже тестировала терминалы, созданные для автомобилей, но их габариты и энергопотребление оказались слишком большими. Результаты испытаний признали перспективными. Работу отметили высшей наградой Федерации космонавтики России.

Тестовый образец терминала для морской среды изготовит индустриальный партнер. Испытания пройдут в реальных условиях.