В Севастополе создадут спутниковую систему для морских станций

Опубликовано 28 марта 2026, 21:57
В Севастополе создадут спутниковую систему для морских станцийПри поддержке РНФ
Специалисты Севастопольского государственного университета займутся разработкой отечественной спутниковой системы для морских станций. Проект получил поддержку Российского научного фонда (РНФ). Сейчас данные с дрифтеров и буев в море передаются преимущественно через иностранную систему Iridium. Российские аналоги для малогабаритных морских устройств пока находятся на стадии создания.
В вузе отметили, что доктор технических наук научный сотрудник кафедры «Информационная безопасность» Игорь Карцан адаптирует отечественную систему подвижной спутниковой связи «Гонец» для работы в морских условиях. Команда уже тестировала терминалы, созданные для автомобилей, но их габариты и энергопотребление оказались слишком большими. Результаты испытаний признали перспективными. Работу отметили высшей наградой Федерации космонавтики России.
Тестовый образец терминала для морской среды изготовит индустриальный партнер. Испытания пройдут в реальных условиях.