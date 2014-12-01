В Севастополе внедрили биометрическую оплату проезда на катерах

Опубликовано 24 октября 2025, 14:371 мин.
В Севастополе внедрили биометрическую оплату проезда на катерахМорской транспорт впервые в России оснастили терминалами распознавания лиц
Севастополь стал первым российским городом, где запущена биометрическая оплата проезда на морском транспорте. На трех городских причалах установлены 12 терминалов, позволяющих пассажирам оплачивать поездки с помощью распознавания лица.
© Ferra.ru
Система обеспечивает проведение платежа за несколько секунд с соблюдением требований безопасности персональных данных. Терминалы расположены на Графской пристани, в Артиллерийской бухте и на площади Захарова.
Помимо биометрии, пассажиры могут использовать банковские карты, NFC-платежи смартфонами, транспортные карты и проездные билеты. Статистика текущего года показывает, что 55% пассажиров оплачивают поездки банковскими картами, 29% используют льготные проездные, а наличные расчеты составляют лишь 2%.
Проект реализован в сотрудничестве с правительством Севастополя. За 2025 год морской транспорт города перевез 3,7 миллиона человек.