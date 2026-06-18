В Северске начали заливку фундамента реактора БРЕСТ-ОД-300

В пресс-службе Сибирского химического комбината (СКХ) отметили, что основание турбоагрегата рассчитано на воздействие землетрясений до 7 баллов по 12-балльной шкале. В конструкции применили 36 пружинных элементов, которые должны снизить передачу вибраций на фундамент и соседнее оборудование.

За сутки строители уложили 578 кубометров тяжелого бетона. После набора прочности специалисты установят опорные плиты для турбины и генератора. Монтаж основного оборудования мощностью 300 МВт запланирован на осень 2026 года. Параллельно продолжается строительство реакторного острова с защитными бетонными конструкциями.