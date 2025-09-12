В России
В СевГУ разработали технологию улучшения переработанного пластика

Новая методика расширяет возможности вторичного использования полиэтилена
Специалисты Севастопольском государственном университете (СевГУ) разработали новый способ улучшения свойств вторичного полиэтилена. Технология основана на добавлении специальных наночастиц в переработанный пластик, что позволяет частично восстановить утраченные механические характеристики.
В настоящее время только около 7% вторичного полиэтилена используется в производстве изделий. Основная проблема заключается в том, что при переработке пластик теряет прочность и другие важные свойства. Новая разработка позволяет приблизить характеристики переработанного материала к первичному сырью.

Это открывает возможности для более широкого использования вторичного полиэтилена в промышленности. Вместо ограниченного применения в изделиях низкой прочности, улучшенный материал можно будет использовать в более ответственных конструкциях.

Разработка способствует увеличению доли переработки пластиковых отходов и их включению в хозяйственный оборот. Технология была представлена на конференции «Наукоемкие технологии в машиностроении», посвященной современным трендам и подготовке инженерных кадров.

