В СевГУ разработали технологию улучшения переработанного пластика

В настоящее время только около 7% вторичного полиэтилена используется в производстве изделий. Основная проблема заключается в том, что при переработке пластик теряет прочность и другие важные свойства. Новая разработка позволяет приблизить характеристики переработанного материала к первичному сырью.

Это открывает возможности для более широкого использования вторичного полиэтилена в промышленности. Вместо ограниченного применения в изделиях низкой прочности, улучшенный материал можно будет использовать в более ответственных конструкциях.

Разработка способствует увеличению доли переработки пластиковых отходов и их включению в хозяйственный оборот. Технология была представлена на конференции «Наукоемкие технологии в машиностроении», посвященной современным трендам и подготовке инженерных кадров.