В школах Москвы открыли 130 медиастудий для обучения школьников

Медиаклассы работают в 145 школах, где обучаются более 6,1 тыс. старшеклассников. Ученики изучают литературу, обществознание, иностранные языки, а также журналистику и технологии медиапроизводства. Студии используют для блогов, прямых эфиров и телепроектов, включая участие в конференциях и конкурсах и работу с оборудованием и виртуальной студией.

Обучение проходит при участии вузов и медиакомпаний. Школьники посещают экскурсии, лекции и мастер-классы. Десятиклассники могут получить первую профессию в колледже, выбрав фотографа, оператора видеозаписи или графического дизайнера. Также они учатся медиаграмотности и безопасному поведению в цифровой среде через экспертные занятия и поездки на телеканалы, радиостанции и в редакции газет, отметили в департаменте образования.