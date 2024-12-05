В школах России появятся портативные лаборатории для научных экспериментов

Первые лаборатории-кубы установлены в двух школах Екатеринбурга, а еще одна готовится к открытию в «Газпром школе» Санкт-Петербурга. В 2025 году планируется открыть пять новых лабораторий в Москве и Петербурге, а в будущем проект охватит большинство регионов России.

Портативные лаборатории представляют собой прозрачные кубы размером 3×3 метра, оборудованные камерами и всем необходимым для проведения экспериментов. Ученики смогут участвовать в разработке новых молекул, изучении криопротекторов, создании регенеративной медицины и даже решении экологических задач, таких как очистка окружающей среды от нефти и газа.

Университет ИТМО займется обучением школьных педагогов для работы в лабораториях, а «Пролаб» обеспечит их проектирование и техническое обслуживание.