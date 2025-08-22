В школах Татарстана внедрили прохода по биометрии

Опубликовано 22 августа 2025, 18:351 мин.
В школах Татарстана внедрили прохода по биометрииЧто повысит безопасность и удобство
В Татарстане запустили пилотный проект по использованию биометрии для прохода в школы. Новая система действует в тестовом режиме в 20 учебных заведениях региона. Она предлагает альтернативу традиционным карточкам и пропускам.
Как пояснили власти, использование биометрии является строго добровольным. Учащиеся и их родители сами решают, подключать ли такую услугу. Основное преимущество технологии — в повышенной безопасности, поскольку её невозможно потерять или передать другому лицу.
Система позволяет точно знать, когда ребенок пришел в школу и когда её покинул. Это упрощает мониторинг посещаемости и дает родителям достоверную информацию о местонахождении детей.
Сервис работает на базе отечественных аппаратных и программных решений, а все устройства в школах сертифицированы регуляторами. Платформа интегрирована с Единой биометрической системой, которая уже используется для оказания различных государственных и коммерческих услуг.