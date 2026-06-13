В СибГМУ будущих врачей-кибернетиков обучат работе с ИИ

Курс рассчитан на студентов пятого курса направления «Медицинская кибернетика». В программе предусмотрено изучение методов использования ИИ для диагностики, моделирования медицинских процессов и создания систем поддержки решений врачей.

Обучение также затронет генеративный ИИ и большие языковые модели, которые применяются в медицинских задачах. Преподаватели СибГМУ будут адаптировать полученные технологические разработки под практическую работу в клиниках, отметили в вузе.

Проект реализуется в рамках развития медико-биологического факультета по программе «Приоритет-2030». Его цель заключается в подготовке специалистов, которые смогут сочетать знания медицины и информационных технологий.