В России
Опубликовано 13 июня 2026, 14:02
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В СибГМУ будущих врачей-кибернетиков обучат работе с ИИ

Новый модуль запустят в 2026 году
В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) сообщили, что с сентября 2026 года студенты вуза начнут изучать применение искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении. Новый образовательный модуль создан совместно с Университетом ИТМО, пишет ТАСС.
В СибГМУ будущих врачей-кибернетиков обучат работе с ИИ

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Курс рассчитан на студентов пятого курса направления «Медицинская кибернетика». В программе предусмотрено изучение методов использования ИИ для диагностики, моделирования медицинских процессов и создания систем поддержки решений врачей.

Обучение также затронет генеративный ИИ и большие языковые модели, которые применяются в медицинских задачах. Преподаватели СибГМУ будут адаптировать полученные технологические разработки под практическую работу в клиниках, отметили в вузе.

Проект реализуется в рамках развития медико-биологического факультета по программе «Приоритет-2030». Его цель заключается в подготовке специалистов, которые смогут сочетать знания медицины и информационных технологий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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