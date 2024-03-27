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В России
Опубликовано 27 марта 2024, 23:12
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В Сибири начали тестировать технологию выращивания исчезающей рыбы

В условиях замкнутого цикла
На Ямале в Западной Сибири впервые в России начали тестировать метод выращивания нельмы в условиях замкнутого цикла. Это важный шаг для сохранения редкого вида рыбы, находящегося под угрозой исчезновения. Планируется выпустить около 150 тысяч мальков нельмы в реку Обь уже в июле текущего года.

Технология выращивания нельмы в замкнутом цикле подразумевает использование специальных установок, что делает процесс более эффективным и контролируемым. Первая партия икры для тестирования была доставлена на завод из Ленинградской области.

Сотрудники завода будут внимательно наблюдать за ростом мальков в следующие месяцы. Это важный шаг в работе по сохранению биоразнообразия и обогащению рыбных ресурсов региона. Собский рыбоводный завод уже в течение восьми лет активно занимается воспроизводством ценных видов рыбы на Ямале.

Программа по восстановлению популяций ценных видов рыбы в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе, поддержанная президентом России Владимиром Путиным, включает в себя мероприятия по воспроизводству нельмы. Это позволит сохранить уникальные виды рыб и обогатить рыбные ресурсы региона.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#исследование
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#рыба
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#Россия