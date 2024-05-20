В Сибири откроется центр обработки данных из космоса

По словам доцента кафедры экологии и природопользования Владимира Хамедова, цель центра — предоставить информационные продукты и услуги для решения прикладных задач и образовательных программ. Это включает данные о событиях, изменениях процессов и другую геопространственную информацию.

Планируется, что центр будет выполнять обработку, анализ и интерпретацию разнородных пространственных данных, таких как космические снимки и схемы. Роскосмос инициировал создание этого центра, который станет одним из первых в России.