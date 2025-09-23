В России
Опубликовано 23 сентября 2025, 17:24
1 мин.

В Сибири построят генетический центр для селекции растений

На базе Института цитологии и генетики СО РАН
В Краснообске Новосибирской области появится современный Центр селекции и микроклонального размножения растений. Он будет создан на базе Института цитологии и генетики СО РАН в течение четырех лет. Оснащение центра позволит ученым проводить исследования круглый год, а не только в летний период.
Новая инфраструктура включает лаборатории с контролем температуры, влажности и освещения. Это даст возможность моделировать стрессовые условия, такие как засуха или заморозки, и оперативно отбирать наиболее устойчивые образцы растений. Применение передовых методов, включая технологии удвоенных гаплоидов, значительно ускорит выведение новых линий.

Деятельность центра направлена на создание сортов, адаптированных к изменчивому климату и новым патогенам. Планируется усилить работу с соей и рапсом, а также продолжить развитие традиционных для института культур — пшеницы, ячменя и овса. Эти сорта востребованы в более чем 20 регионах России и соседних странах.

Работа центра будет вестись в сотрудничестве с Курчатовским институтом и другими научными организациями.