В Сибири построят генетический центр для селекции растений

Новая инфраструктура включает лаборатории с контролем температуры, влажности и освещения. Это даст возможность моделировать стрессовые условия, такие как засуха или заморозки, и оперативно отбирать наиболее устойчивые образцы растений. Применение передовых методов, включая технологии удвоенных гаплоидов, значительно ускорит выведение новых линий.

Деятельность центра направлена на создание сортов, адаптированных к изменчивому климату и новым патогенам. Планируется усилить работу с соей и рапсом, а также продолжить развитие традиционных для института культур — пшеницы, ячменя и овса. Эти сорта востребованы в более чем 20 регионах России и соседних странах.

Работа центра будет вестись в сотрудничестве с Курчатовским институтом и другими научными организациями.