В Сибири построят новые электростанции мощностью более 1 ГВт

Опубликовано 29 октября 2025, 22:251 мин.
В Сибири построят новые электростанции мощностью более 1 ГВтРешение принято на заседании правительственной комиссии
Правительственная комиссия по электроэнергетике во главе с вице-премьером Александром Новаком утвердила планы по развитию энергосистемы Сибири. Для покрытия растущего спроса на электроэнергию до 2030 года в регионе построят новые генерирующие объекты. Их совокупная мощность составит более 1 ГВт.
© Ferra.ru
Также в планах есть создание энергомоста постоянного тока. Его пропускная способность будет достигать 1,5 тыс. МВт. Реализация этих проектов запланирована через процедуру конкурсного отбора.
Параллельно комиссия рассмотрела проекты для других регионов. На юге России, а также в Москве и Подмосковье планируется возведение серии теплоэлектростанций. Всего будет построено 15 генерирующих единиц. Их общая мощность составит 3,2 ГВт.
В ходе заседания также обсуждались технические требования к новым ТЭС.