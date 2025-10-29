В Сибири построят новые электростанции мощностью более 1 ГВт

Также в планах есть создание энергомоста постоянного тока. Его пропускная способность будет достигать 1,5 тыс. МВт. Реализация этих проектов запланирована через процедуру конкурсного отбора.

Параллельно комиссия рассмотрела проекты для других регионов. На юге России, а также в Москве и Подмосковье планируется возведение серии теплоэлектростанций. Всего будет построено 15 генерирующих единиц. Их общая мощность составит 3,2 ГВт.

В ходе заседания также обсуждались технические требования к новым ТЭС.