В Сибири создадут скоростной поезд для шлифования рельсов

Разработка нового поезда становится особенно актуальной для региона, так как здесь расположен крупный транспортный узел, через который проходит значительное количество грузов, что создает высокую нагрузку на железнодорожные пути. Специалисты СГУПС в рамках флагманского проекта «Рельсошлифование 2.0» разработали технологию, позволяющую увеличить скорость шлифования рельсов до 30 км/ч, что в четыре раза быстрее текущих показателей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что наработки СГУПС существенно ускорят ремонт путей и положительно скажутся на состоянии железнодорожной инфраструктуры. В 2022 году через регион было перевезено 22,7 млн тонн грузов, а за девять месяцев 2024 года — уже 15,6 млн тонн. Для устойчивого роста грузоперевозок необходима стабильная работа инфраструктуры, и новое решение позволит улучшить качество содержания железных дорог.