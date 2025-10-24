В Сибири создали экологичные сорбенты для добычи редких металлов

Одна из технологий использует неорганические оксиды, модифицированные полимерными полиаминами. Эти соединения применяются в качестве антисептиков для дезинфекции помещений и обработки воды. Полученный сорбент эффективно извлекает редкоземельные элементы и может использоваться в различных отраслях промышленности.

Другой метод использует опилки — экологичные отходы, которых много в промышленности. После модификации их поверхность приобретает способность эффективно извлекать благородные и редкоземельные металлы в больших объемах.

Процесс производства сорбентов не требует специальной химической подготовки и может быть организован в различных условиях. Разработки позволяют создавать материалы с заданными характеристиками.