В Сибири создали экологичные сорбенты для добычи редких металлов

Опубликовано 24 октября 2025, 17:371 мин.
В Сибири создали экологичные сорбенты для добычи редких металловУченые разработали простые и дешевые технологии
В Сибирском федеральном университете сообщили, что специалисты вуза разработали новые методы получения сорбентов для извлечения редкоземельных металлов. Разработки отличаются экологической безопасностью и низкой себестоимостью производства.
Одна из технологий использует неорганические оксиды, модифицированные полимерными полиаминами. Эти соединения применяются в качестве антисептиков для дезинфекции помещений и обработки воды. Полученный сорбент эффективно извлекает редкоземельные элементы и может использоваться в различных отраслях промышленности.
Другой метод использует опилки — экологичные отходы, которых много в промышленности. После модификации их поверхность приобретает способность эффективно извлекать благородные и редкоземельные металлы в больших объемах.
Процесс производства сорбентов не требует специальной химической подготовки и может быть организован в различных условиях. Разработки позволяют создавать материалы с заданными характеристиками.