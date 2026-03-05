В России
Опубликовано 05 марта 2026, 21:38
1 мин.

В Сибири создали установку для безопасной утилизации ядерных отходов

Машина утилизирует отработавшие сборки без участия человека
В Институте гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН создали оборудование для работы с элементами тепловыделяющих сборок с отработавшим ядерным топливом. Установка позволяет разрезать и утилизировать такие конструкции без участия человека.
По словам главы конструкторско-технологического филиала института Эдуарда Прууэла, после эксплуатации на атомных электростанциях сборки становятся опасными для контакта. Их длина достигает около 4 метров, а масса составляет примерно 700 килограммов. Для обработки используется гидравлическая машина. Сначала она сжимает деталь прессом, после чего разрезает ее в напряженном состоянии. Установка также применяется для извлечения изотопов из переработанного топлива.

Для перемещения обработанных элементов разработана система пневмотранспорта. Детали перемещаются по трубам с помощью импульсов воздуха. Одна установка уже используется на предприятии Росатома в Озерске Челябинской области. Новую систему планируют создать для переработки отходов в Железногорске Красноярского края.