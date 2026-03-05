В Сибири создали установку для безопасной утилизации ядерных отходов

По словам главы конструкторско-технологического филиала института Эдуарда Прууэла, после эксплуатации на атомных электростанциях сборки становятся опасными для контакта. Их длина достигает около 4 метров, а масса составляет примерно 700 килограммов. Для обработки используется гидравлическая машина. Сначала она сжимает деталь прессом, после чего разрезает ее в напряженном состоянии. Установка также применяется для извлечения изотопов из переработанного топлива.

Для перемещения обработанных элементов разработана система пневмотранспорта. Детали перемещаются по трубам с помощью импульсов воздуха. Одна установка уже используется на предприятии Росатома в Озерске Челябинской области. Новую систему планируют создать для переработки отходов в Железногорске Красноярского края.