В Сибирский кольцевой источник фотонов доставлено первое оборудование

Серышев отметил, что вызовы, стоящие перед страной, требуют быстрых решений от научных идей до высокотехнологичных решений. С введением санкций возникали сложности с оборудованием, однако благодаря усилиям ученых новосибирского Института ядерной физики и ученых Томской области, проблемы были решены. На проекте используется 90% российского оборудования, которое является высококачественным и надежным.

По данным пресс-службы ЦПК СКИФ, на объект поставлены гирдеры — специальные подставки под магниты установки, а также оборудование бустерного синхротрона. Эти компоненты являются ключевыми для успешного функционирования СКИФ.