В Сибирский кольцевой источник фотонов доставлено первое оборудование

Опубликовано 28 июня 2024, 12:44
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В Сибирский кольцевой источник фотонов доставлено первое оборудованиеНа объект поставлены гирдеры
В Центре коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), который строится под Новосибирском, начался монтаж первого высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев.
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Серышев отметил, что вызовы, стоящие перед страной, требуют быстрых решений от научных идей до высокотехнологичных решений. С введением санкций возникали сложности с оборудованием, однако благодаря усилиям ученых новосибирского Института ядерной физики и ученых Томской области, проблемы были решены. На проекте используется 90% российского оборудования, которое является высококачественным и надежным.
По данным пресс-службы ЦПК СКИФ, на объект поставлены гирдеры — специальные подставки под магниты установки, а также оборудование бустерного синхротрона. Эти компоненты являются ключевыми для успешного функционирования СКИФ.