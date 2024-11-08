В Сибирском медуниверситете появится фармацевтический инжиниринговый центр

Как сообщила декан факультета Александра Мелентьева, с 2024 по 2030 годы факультет пройдет значительные изменения. Он будет фокусироваться на производстве фармацевтических и биомедицинских знаний и технологий, а также внедрении этих разработок в систему здравоохранения.

Основные направления развития включают образование, научно-исследовательскую деятельность и создание научно-технологического потенциала. Одной из ключевых инноваций станет введение индустриальных руководителей образовательных программ (иРОП), которые будут сотрудничать с факультетом, направлять образовательные программы и требовать от студентов высоких профессиональных навыков, востребованных на рынке труда.

Также будут внедрены индивидуальные образовательные траектории, где акцент будет сделан на проектную деятельность и сотрудничество с представителями фармотрасли. Студенты смогут проходить стажировки и практики в фармацевтических компаниях, что повысит их практические навыки и конкурентоспособность на рынке труда.