В Сибирском университете открыли лабораторию для изучения морфологии органов

Лаборатория создана на базе кафедры морфологии и общей патологии в рамках стратегического проекта «Прецизионная медицина» национального проекта «Наука и университеты». Основная цель работы лаборатории — изучение структуры органов человека и экспериментальных животных в различные возрастные периоды, начиная с момента рождения. Результаты исследований помогут разработать новые технологии для отечественного здравоохранения.

Ученые уже занимаются созданием методов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у преждевременно рожденных детей и разработкой нового стоматологического материала для лечения острых форм пульпита. Также они работают над усовершенствованием кардиохирургических процедур, чтобы сократить восстановительный период и минимизировать негативные последствия от аппарата искусственного кровообращения.