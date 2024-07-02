В Сибирском университете появится Центр космических исследований

Опубликовано 02 июля 2024, 09:49
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В Сибирском университете появится Центр космических исследованийОсенью 2024 года
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) анонсировал открытие Центра космических исследований, запланированное на осень 2024 года в рамках программы «Приоритет-2030». Новый центр будет специализироваться на анализе сигналов космолетов и обучении студентов созданию и запуску спутников.
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По словам пресс-службы университета, основное внимание будет уделено развитию низкоорбитальных космических систем для широкополосного интернета и других услуг, необходимых для труднодоступных регионов России. Планируется создание лаборатории для приема и анализа сигналов космических аппаратов, а также разработка и запуск собственных спутников для тестирования новых технологий связи.
Центр также будет включать подготовку студентов, в том числе работу с радиолюбительскими диапазонами и возможности трудоустройства в компании, занимающиеся запуском спутников, добавили в пресс-службе.