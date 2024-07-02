В Сибирском университете появится Центр космических исследований

По словам пресс-службы университета, основное внимание будет уделено развитию низкоорбитальных космических систем для широкополосного интернета и других услуг, необходимых для труднодоступных регионов России. Планируется создание лаборатории для приема и анализа сигналов космических аппаратов, а также разработка и запуск собственных спутников для тестирования новых технологий связи.

Центр также будет включать подготовку студентов, в том числе работу с радиолюбительскими диапазонами и возможности трудоустройства в компании, занимающиеся запуском спутников, добавили в пресс-службе.