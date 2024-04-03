В Симферополе открылся Центр ИИ и анализа больших данных

Центр будет работать над различными проектами, включая разработку мобильных сервисов и применение искусственного интеллекта в медицине, сельском хозяйстве и обеспечении безопасности. Лаборатория анализа данных ГИС и метеосистем уже занята дистанционным зондированием для сельского хозяйства и анализом метеоданных с автоматических метеостанций в разных районах полуострова.

Работа центра направлена на научные исследования и создание продуктов для реального сектора экономики, таких как здравоохранение, реабилитация, туризм, сельское хозяйство и безопасность. В частности, центр ведет работы по дистанционному зондированию для сельского хозяйства и анализу метеоданных с автоматических метеостанций в различных точках Крыма.