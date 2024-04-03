В Симферополе открылся Центр ИИ и анализа больших данных

Опубликовано 03 апреля 2024, 21:26
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В Симферополе открылся Центр ИИ и анализа больших данныхДля создания продуктов для реального сектора
Крымский федеральный университет (КФУ) в Симферополе открыл Центр искусственного интеллекта и анализа больших данных. Директор центра Марина Руденко подчеркнула важность этой инициативы, направленной на создание новых технологий и укрепление образования в регионе.
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Центр будет работать над различными проектами, включая разработку мобильных сервисов и применение искусственного интеллекта в медицине, сельском хозяйстве и обеспечении безопасности. Лаборатория анализа данных ГИС и метеосистем уже занята дистанционным зондированием для сельского хозяйства и анализом метеоданных с автоматических метеостанций в разных районах полуострова.
Работа центра направлена на научные исследования и создание продуктов для реального сектора экономики, таких как здравоохранение, реабилитация, туризм, сельское хозяйство и безопасность. В частности, центр ведет работы по дистанционному зондированию для сельского хозяйства и анализу метеоданных с автоматических метеостанций в различных точках Крыма.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева