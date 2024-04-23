В Сириусе откроется производственная аптека для изготовления лекарств

Представители университета отметили, что в настоящее время ведется разработка порядка десяти препаратов, которые могут помочь людям с онкологией, сахарным диабетом, поражением мышечной ткани и ожирением. В аптеке будут размещены производственные помещения, офисы, лаборатории и зал с витринами для продукции.

В пресс-службе отметили, что в новой аптеке будут размещены производственные помещения, офисы, лаборатории и залы с витринами. Открытие такого объекта позволит более эффективно обеспечивать пациентов лекарствами, необходимыми для лечения редких заболеваний, а также способствует развитию научных исследований в области медицины и фармацевтики.