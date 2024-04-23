В Сириусе откроется производственная аптека для изготовления лекарств

Опубликовано 23 апреля 2024, 15:35
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В Сириусе откроется производственная аптека для изготовления лекарствВ ноябре 2024 года
На базе Университета «Сириус» в ноябре 2024 года будет открыта производственная аптека, специализирующаяся на изготовлении препаратов от редких заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной территории. Аптека будет занимать примерно 3 тысячи квадратных метров и планируется запустить производство препаратов на заказ, в том числе для лечения спинальной мышечной атрофии и миодистрофии Дюшенна.
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Представители университета отметили, что в настоящее время ведется разработка порядка десяти препаратов, которые могут помочь людям с онкологией, сахарным диабетом, поражением мышечной ткани и ожирением. В аптеке будут размещены производственные помещения, офисы, лаборатории и зал с витринами для продукции.
В пресс-службе отметили, что в новой аптеке будут размещены производственные помещения, офисы, лаборатории и залы с витринами. Открытие такого объекта позволит более эффективно обеспечивать пациентов лекарствами, необходимыми для лечения редких заболеваний, а также способствует развитию научных исследований в области медицины и фармацевтики.