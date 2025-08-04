В Сириусе появится агрокластер

Кластер появится рядом с университетом «Сириус» и станет частью совместной работы региона и научного центра. Основная цель проекта — развитие прикладных исследований в области сельского хозяйства и создание площадок для обучения студентов и школьников.

На территории будущего кластера планируют разместить фермы и аптекарские огороды, где обучающиеся смогут проходить практику. Проект также ориентирован на развитие научных направлений — в частности, на увеличение числа патентов, создаваемых в рамках работы университета. В прошлом году в «Сириусе» зарегистрировали 26 патентов.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в области селекции, повышении урожайности и сопровождении аграрных проектов с применением генетических технологий. Разработка решений для животноводства и растениеводства будет адаптироваться под нужды всего юга России.