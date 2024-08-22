В Сириусе появится крупный медицинский центр

Опубликовано 22 августа 2024, 19:38
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В Сириусе появится крупный медицинский центрПлощадью более 40 тысяч квадратных метров
На территории федерального научно-технологического кампуса «Сириус» появится многопрофильный медицинский центр площадью более 40 тысяч квадратных метров. Этот объект не только обеспечит высокотехнологичную медицинскую помощь, но и станет клинической базой для ординаторов и специалистов дополнительного профессионального образования в Научно-технологическом университете «Сириус».
В пресс-службе федеральной территории сообщили, что центр будет важной частью инфраструктуры кампуса, который также включает жилые кварталы, учебные корпуса и жилье для сотрудников и резидентов. В Сириусе на данный момент отсутствуют собственные медицинские учреждения, поэтому новый центр станет ключевым для обеспечения здоровья жителей и сотрудников федеральной территории.
В настоящее время медико-техническое задание на проектирование центра проходит согласование в Минздраве России. После завершения этого этапа начнется разработка проектно-сметной документации и подготовка территории для строительства.