В «Сириусе» появятся новые лаборатории биотехнологий

Как сообщила председатель совета федеральной территории Елена Шмелёва, в настоящее время в «Сириусе» работают более сотни компаний-резидентов. Также в 2026 году откроется новая программа аспирантуры по иммунобиотехнологии, которая будет реализована совместно с партнерами университета.

Общая площадь первой очереди лабораторного комплекса, введенной в сентябре 2022 года, составляет 7,5 тысячи квадратных метров. На оснащение оборудованием было направлено 2,8 миллиарда рублей. Существующие мощности позволяют проводить исследования с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.