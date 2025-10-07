В «Сириусе» появятся новые лаборатории биотехнологий

Опубликовано 07 октября 2025, 22:521 мин.
В «Сириусе» появятся новые лаборатории биотехнологийВторая очередь комплекса заработает в середине 2026 года
На федеральной территории «Сириус» планируется ввод в эксплуатацию второй очереди лабораторного комплекса в середине 2026 года. Новые помещения будут предназначены для исследований в сфере промышленных биотехнологий, экологии и медицинской химии.
Как сообщила председатель совета федеральной территории Елена Шмелёва, в настоящее время в «Сириусе» работают более сотни компаний-резидентов. Также в 2026 году откроется новая программа аспирантуры по иммунобиотехнологии, которая будет реализована совместно с партнерами университета.
Общая площадь первой очереди лабораторного комплекса, введенной в сентябре 2022 года, составляет 7,5 тысячи квадратных метров. На оснащение оборудованием было направлено 2,8 миллиарда рублей. Существующие мощности позволяют проводить исследования с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.