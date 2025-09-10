В России
Опубликовано 10 сентября 2025
В «Сириусе» создадут лабораторию под открытым небом

Учёные займутся разработкой искусственных почв для городов
Научно-технологический университет «Сириус» запускает проект по созданию искусственных почв — конструктозёмов. Для исследований на территории Олимпийского парка оборудуют открытую лабораторию. Это позволит изучать поведение почвенных систем в условиях влажного субтропического климата.
Конструктозёмы представляют собой многослойные почвенные системы, созданные для восстановления зелёных зон в городах. Они способны удерживать влагу, питать растения, поддерживать жизнь микроорганизмов и поглощать углекислый газ. При строительстве природные почвы часто разрушаются, и их замена требует комплексного подхода.

Учёные исследуют, насколько эффективно искусственные почвы поглощают и накапливают углерод по сравнению с природными аналогами. Это важно для регулирования климата, поскольку почвы играют ключевую роль в удержании углекислого газа.

Проект также включает разработку технологии дистанционного мониторинга состояния почв. Если исследования покажут эффективность конструктозёмов, они могут стать не только элементом благоустройства, но и инструментом экологической устойчивости городских экосистем.

«Сириус» станет первым национальным центром по изучению искусственных почв для зелёной городской инфраструктуры.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
#В России
#Россия
#наука