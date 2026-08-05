В СКФУ разработали алгоритм ускорения обработки изображений

Новый подход применяет метод Винограда для параллельных вычислений групп размером от двух до пяти пикселей. При сжатии оптимальным оказался фрагмент из трех пикселей, при восстановлении изображения четыре пикселя. По данным исследователей, производительность увеличивается на 109% при кодировании и на 144% при восстановлении.

Технология может использоваться в областях, где требуется анализ данных в реальном времени, включая медицинскую визуализацию и обработку спутниковых снимков. При этом разработчики отмечают рост энергопотребления: примерно в 20 раз для кодирования и почти в 125 раз для расшифровки, поэтому решение ориентировано на специализированные системы.