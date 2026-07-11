В Сколкове появится медицинский колледж

Опубликовано 11 июля 2026, 17:051 мин.
В Сколкове появится медицинский колледжКомплекс площадью 55 тыс. кв. м
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Сколкове планируют построить крупный медицинский колледж, рассчитанный более чем на 5 тыс. студентов. Завершение строительства запланировано на 2029 год.
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Площадь образовательного комплекса составит 55 тыс. кв. м. В колледже будут готовить специалистов по направлениям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Стоматология ортопедическая».
Здание разделят на учебные блоки с многофункциональными зонами. В комплексе создадут лаборатории по химии, физике и биологии, мастерские, тренажеры для практических занятий, аудитории для онлайн-обучения и медиатеку. Также предусмотрены спортивные и рекреационные пространства, отметил Собянин.
Колледж получит автоматизированные инженерные системы для повышения энергоэффективности здания. Рядом с комплексом проведут благоустройство территории.