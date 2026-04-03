В «Сколково» откроют вторую очередь кластера для медиа и анимации

Опубликовано 03 апреля 2026, 20:121 мин.
В «Сколково» откроют вторую очередь кластера для медиа и анимацииПервая очередь объединила 44 игровых и 8 анимационных компаний
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вторая очередь креативного кластера «Сколково» откроется в 2026 году. Здесь создадут инфраструктуру для разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации. Также появятся офисы для стартапов и якорных резидентов.
© Ferra.ru
Московский инновационный кластер уже принимает заявки на размещение в кластере медиатехнологий через платформу i.moscow. В прошлом году заработала первая очередь — кластер видеоигр и анимации. Его резидентами стали 44 игровые и 8 анимационных компаний.
Ранее стало известно, что в России появится первый кластер по производству систем накопления электроэнергии Он формируется при участии Москвы и «Росатома». Первый вице-премьер Денис Мантуров вместе с мэром Сергеем Собяниным осмотрели ход строительства двух крупнейших заводов по выпуску аккумуляторных батарей.