В «Сколково» откроют вторую очередь кластера для медиа и анимации

Московский инновационный кластер уже принимает заявки на размещение в кластере медиатехнологий через платформу i.moscow. В прошлом году заработала первая очередь — кластер видеоигр и анимации. Его резидентами стали 44 игровые и 8 анимационных компаний.

Ранее стало известно, что в России появится первый кластер по производству систем накопления электроэнергии Он формируется при участии Москвы и «Росатома». Первый вице-премьер Денис Мантуров вместе с мэром Сергеем Собяниным осмотрели ход строительства двух крупнейших заводов по выпуску аккумуляторных батарей.