В «Сколково» представили сервисы для управления воздушным пространством

Система создаёт единое цифровое пространство для управления воздушным движением — от земли до космоса. В ходе тестирования дронопорт успешно получал данные со спутника и выдавал задания на вылет беспилотников. Все операции выполняются по команде, а обслуживание организовано по принципу «одного окна».

Как пояснили в Фонде НТИ, решения подбираются индивидуально для каждого заказчика. Для крупных объектов создаётся сеть дронопортов, а для специальных задач выбираются подходящие модели беспилотников.

Ранее холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, начал сертификационные летные испытания опытных образцов универсальных гражданских беспилотников. Интерес к ним проявляют сельскохозяйственные предприятия, добывающие компании и образовательные учреждения.