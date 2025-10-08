В «Сколково» создадут кластер космических технологий

Опубликовано 08 октября 2025, 23:121 мин.
В «Сколково» создадут кластер космических технологийОн поможет реализовать задачи национального проекта «Космос»
В технополисе «Сколково» появится новый кластер, который объединит компании, работающие в сфере космических технологий. Проект направлен на поддержку национального проекта «Космос» и развитие сотрудничества между государством и частным бизнесом.
Соглашение о создании кластера подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель правления фонда «Сколково» Сергей Перов. Новый центр станет площадкой для инновационных компаний, способных разрабатывать решения в интересах отечественной космонавтики.
Инициатива позволит привлечь частные инвестиции и технологии в проекты, предусмотренные нацпроектом «Космос». В Роскосмосе отмечают, что развитие кластера создаст условия для внедрения новых разработок и повысит эффективность взаимодействия с частным сектором.
В «Сколково» считают, что сотрудничество с госкорпорацией поможет выстроить цепочку от идеи до практической реализации — от стартапов до внедрения готовых решений в рамках программ Роскосмоса.