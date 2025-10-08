В «Сколково» создадут кластер космических технологий

Соглашение о создании кластера подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель правления фонда «Сколково» Сергей Перов. Новый центр станет площадкой для инновационных компаний, способных разрабатывать решения в интересах отечественной космонавтики.

Инициатива позволит привлечь частные инвестиции и технологии в проекты, предусмотренные нацпроектом «Космос». В Роскосмосе отмечают, что развитие кластера создаст условия для внедрения новых разработок и повысит эффективность взаимодействия с частным сектором.

В «Сколково» считают, что сотрудничество с госкорпорацией поможет выстроить цепочку от идеи до практической реализации — от стартапов до внедрения готовых решений в рамках программ Роскосмоса.